إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

أغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، وتجمّعوا احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.

وأفادت وكالة أنباء “إيلنا” نقلا عن أحد صحافييها، عن “تظاهرات” حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.

وأضافت أنّ المحتجين “يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلّبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة”.

وسجّلت العملة الوطنية الريال، مستوى قياسيا جديدة مقابل الدولار الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

ويؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تضخّم مفرط وتقلّبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.

ونقلت “إيلنا” عن أحد المتظاهرين قوله إنّ “مواصلة أي نشاط مهني في ظل هذه الظروف أصبح أمرا مستحيلا”.

وتتسبّب تقلّبات الأسعار في شل مبيعات بعض السلع المستوردة، ذلك أنّ البائعين والمشترين يفضّلون تأجيل أي معاملات حتى تتضح الأمور، بحسب ما لاحظت وكالة فرانس برس.

وبحسب وكالة أنباء “إيسنا”، فقد أغلق أحد أكبر محلات الهواتف المحمولة في طهران أبوابه منذ الأحد، احتجاجا على الوضع.

من جانبها، حذرت وكالة “فارس” للأنباء من خطر استغلال هذه التجمّعات لزعزعة الاستقرار.

ويواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جراء عقود من العقوبات الغربية. وبات أكثر هشاشة منذ أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية أيلول/سبتمبر، بعدما كانت قد رُفعت قبل سنوات في إطار الاتفاق النووي الذي أُبرم بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا).

ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود وتراجع تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تواجهت إسرائيل وإيران في حرب امتدت 12 يوما، بعدما شنّت الدولة العبرية هجوما مباغتا على مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية أيضا في الجمهورية الإسلامية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة نُشرت السبت، إنّ الولايات المتحدة وإسرائيل والأوروبيين يشنّون “حربا شاملة” ضد بلاده.

وخلال عرض ميزانية السنة المقبلة أمام البرلمان الأحد، أبدى تصميمه على مكافحة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

من جانبه، أعلن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أن “كل من يراكم (العملة الأجنبية) هو مجرم ويجب التعامل معه بحزم”.

