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إقلاع أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد من مطار دمشق إلى حلب (أ ف ب)

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أقلعت أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، الأربعاء من مطار دمشق متجهة إلى مدينة حلب في شمال سوريا من حيث انطلق هجوم فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تتولى السلطة حاليا في البلاد.

وكان في الطائرة وهي من طراز “إيرباص” تابعة لخطوط “السورية للطيران” الوطنية، 43 شخصا من بينهم صحافيون، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في مطار دمشق لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه إن “الرحلات الدولية ستُستأنف بدءا من 24 من الشهر الحالي، بعد استكمال إجراءات صيانة واعادة تشغيل أجهزة المسح والشاشات والتأكد من جهوزية” الطواقم المشغلة.

وقبل ساعات قليلة من سقوط العاصمة، استقل بشار الأسد طائرة من مطار دمشق إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في غرب سوريا. وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لحكم الأسد، مطار دمشق مع سيطرة الفصائل المعارضة على المدينة.

ولم تقلع أي طائرة من هذا المطار منذ ذلك الحين.

والاثنين، رسم موظفو المطار على طائرات تابعة لشركة “أجنحة الشام” الخاصة، علم استقلال سوريا عام 1946 الذي كان رمز الحراك الشعبي في العام 2011 ضد بشار الأسد والذي تبنته السلطات الجديدة.

كذلك، حل هذا العلم مكان العلم الذي كان سائدا في حقبة الأسد في قاعات المطار.

ستر-مير/لو-الح/

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