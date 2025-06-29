إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو هذا الأسبوع

reuters_tickers

3دقائق

من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – ألغت محكمة القدس الجزئية جلسات هذا الأسبوع من محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية فساد مستمرة منذ سنوات، وذلك استنادا إلى طلب تقدم به نتنياهو متعللا بأسباب دبلوماسية وأمنية سرية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي قد أثر على قرار المحكمة. وأشار ترامب إلى أن المحاكمة ربما تتعارض مع قدرة نتنياهو على الانضمام إلى المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإيران.

وجاء في الحكم، الذي اطلعت عليه رويترز، أن الأسباب الجديدة التي قدمها نتنياهو ورئيس جهاز الموساد ومدير المخابرات العسكرية تبرر إلغاء الجلسات.

ونتنياهو متهم منذ عام 2019 بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها جميعا. ووصف رئيس الوزراء المحاكمة بأنها مطاردة مدبرة من تيار اليسار تهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني منتخب ديمقراطيا.

ورفضت المحكمة يوم الجمعة طلبا من نتنياهو بتأجيل الإدلاء بأقواله للأسبوعين المقبلين لأسباب دبلوماسية وأمنية في أعقاب الصراع الذي استمر 12 يوما بين إسرائيل وإيران وتوقف يوم الثلاثاء الماضي.

وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين لاستجوابه.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال “ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو ضرب من الجنون”، مضيفا أن واشنطن “تنفق مليارات الدولارات سنويا، أكثر مما تنفقه على أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل. لن نؤيد ذلك”.

وأحجم متحدث باسم الادعاء الإسرائيلي عن التعليق على منشور ترامب. وأعاد نتنياهو نشر ما كتبه ترامب على حسابه على منصة إكس وأضاف “أشكرك مجددا… دونالد ترامب. معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى”.

وقال ترامب إن نتنياهو “حاليا” في طور التفاوض على اتفاق مع حماس. ولم يقدم ترامب أو نتنياهو تفاصيل. وعبر مسؤولون من الجانبين عن شكوكهم إزاء احتمالات وقف إطلاق النار قريبا.

وقال الرئيس الجمهوري لصحفيين يوم الجمعة إنه يعتقد أن وقفا لإطلاق النار سيتم قريبا.

وزاد الاهتمام بإنهاء الصراع في غزة في أعقاب القصف الأمريكي والإسرائيلي لمنشآت نووية إيرانية.