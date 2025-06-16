إلقاء القبض على المشتبه بقتله نائبة وزوجها في ولاية مينيسوتا الأميركية

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أكدت السلطات الأميركية أن قوات الأمن في مينيسوتا ألقت القبض على المشتبه بقتله مشرّعة ديموقراطية في مجلس نواب الولاية وزوجها بعد عملية مطاردة استمرت قرابة يومين.

وقال الضابط في شرطة مينيسوتا جيريمي غايغر “تمّ توقيف المشتبه به من دون استخدام القوة”، مشيرا الى أن توقيفه حصل في بلدة غرين آيل غرب مدينة مينيابوليس.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة “سي بي اس نيوز” ذكرتا نقلا عن مسؤولين لم تسمهما، أن قوة كبيرة من عناصر إنفاذ القانون المحليين والتابعين للولاية والفدراليين تمكنوا من العثور على المشتبه به فانس بولتر البالغ 57 عاما والقبض عليه في منطقة ريفية.

وقُتلت النائبة في مجلس نواب مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها، وأصيب السناتور المحلي الديموقراطي جون هوفمان وزوجته إيفيت، في إطلاق نار في موقعين مختلفين صباح السبت.

واعتبر تيم والز، حاكم الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، أن إطلاق النار كان حادث “عنف سياسي”.

وجاء مقتل هورتمان في ظل مناخ متوتر في الولايات المتحدة مع نشر الجيش في لوس أنجليس لقمع التظاهرات وإقامة عرض عسكري في واشنطن حضره دونالد ترامب وأثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”إطلاق النار المروع”، مشيرا في بيان “يبدو أنه اعتداء متعمد على مشرّعي الولاية… لن يتم التسامح مع عنف مروع كهذا في الولايات المتحدة”.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا هجمات استهدفت قادة سياسيين. ونجا ترامب من محاولة اغتيال في تموز/يوليو خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ديس/سام/كام