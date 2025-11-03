إندونيسيا تدرس شراء طائرات عسكرية إضافية من ايرباص (الرئيس)

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الاثنين إن بلاده تدرس شراء أربع طائرات نقل عسكرية إضافية من طراز إبه 400إم من شركة إيرباص، وذلك في إطار سعيه لتحديث ترسانة بلاده العسكرية المتقادمة.

وجاءت تصريحات برابوو للصحافيين في قاعدة جوية عسكرية في جاكرتا، حيث وصلت أولى طائرتي النقل من طراز إيه400إم اللتين اشترتهما وزارة الدفاع الإندونيسية.

وقال الرئيس “قد نتفاوض لتوقيع (اتفاقية) لشراء أربع طائرات إضافية”، دون تحديد جدول زمني.

وبموجب عقد أبرم عام 2021، من المقرر أن تتسلم إندونيسيا طائرتها الثانية متعددة المهام من طراز إيه400إم العام المقبل.

وأوضح برابوو أن هذه الطائرة ستُستخدم في الغالب لإجلاء المصابين في الكوارث، كما يمكنها المشاركة في مهام إنسانية في الخارج، مثلا في قطاع غزة كما قال.

وقال الرئيس “أمرتُ الجيش الإندونيسي بإضافة المزيد من الفرق الطبية، التي لا تقتصر مهمتها على دعم جهود الإغاثة في الكوارث داخل البلاد فحسب، بل يمكنها أيضا التواجد خلال الأزمات الإنسانية في أماكن أخرى”.

ويمكن للطائرة إيه400إم التي تم تسليمها إلى إندونيسيا نقل حمولة قصوى تبلغ 37 طنا، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ومركبات وإمدادات إغاثة، بحسب شركة إيرباص.

وفي مهمة عادية تبلغ حمولتها 30 طنا، يمكن للطائرة إيه400إم أن تقطع مسافة 2400 ميل بحري لتغطي بذلك جميع أنحاء الأرخبيل الإندونيسي انطلاقا من العاصمة جاكرتا.

كما يمكن تحويلها إلى طائرة إطفاء جوي، قادرة على إسقاط ما يصل إلى 20 ألف لتر من المواد الكيميائية المثبطة للحريق أو الماء في طلعة جوية واحدة، وهي ميزة مفيدة في إندونيسيا حيث تكثر حرائق الغابات.

وتعهد برابوو، وهو جنرال سابق شغل منصب وزير الدفاع الإندونيسي قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بتحديث المعدات العسكرية المتقادمة.

وفي تموز/يوليو الماضي، وقعت إندونيسيا عقدا مع تركيا لشراء 48 طائرة مقاتلة من طراز كان (Kaan).

