إنقاذ أكثر من 175 ألف مهاجر في المتوسط منذ 2015 (منظمات)

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قامت منظمات غير حكومية متخصصة في عمليات الإنقاذ البحري باسعاف أكثر من 175 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط على مدى السنوات العشر الفائتة، على ما أفادت العديد من المنظمات الإنسانية الألمانية الأربعاء داعية الدول إلى “تحمل مسؤولياتها”.

ومن بين 21 منظمة غير حكومية تشارك في أسطول عمليات الإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، هناك 10 منظمات ألمانية قدمت تقريرا عن أعمالها منذ 2015، العام الذي شهد تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

وهذه المنظمات الإنسانية “تم تمويلها من التبرعات وتدعمها قاعدة اجتماعية واسعة، ولكن الضغط علينا يزداد”، بحسب ميركا شيفر، المتحدثة باسم منظمة “أس أو أس هيومانيتي”.

وقالت ساندرا بيلز من منظمة “يونايتد فور ريسكيو”، “على الرغم من كل العقبات”، ولا سيما التقصير من جانب الحكومات، فإن “الدعم من منظمات الإنقاذ في البحر لا يزال ثابتا”.

رغم ذلك، فان أكثر من 20,800 شخص، بينهم 3,500 طفل، لقوا حتفهم أو فقدوا في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عشر سنوات وفقا للأمم المتحدة، ويمكن أن تكون الأرقام أكبر بكثير بحسب تقديرات المنظمات الإنسانية.

وهذه المنطقة التي تربط شمال إفريقيا بإيطاليا ومالطا “لا تزال واحدة من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم”، وفق شيفر، على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية تنشر فيها 15 سفينة إنقاذ وسبعة يخوت، وأربع طائرات.

وطالبت شيفر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بـ”تحمل مسؤولياتها” وتنظيم برنامج إنقاذ مشترك.

وقالت “يتركون عمدا آلاف الأشخاص يغرقون أو يُرحلون إلى مخيمات التعذيب” في ليبيا، عبر تجاهل نداءات الاستغاثة وتعطيل عمل فرق الإنقاذ المدنية.

كاس/اج/ب ق