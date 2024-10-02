إيران: إذا لم تكف إسرائيل عن “جرائمها” فستواجه ردود فعل أكثر قسوة

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دبي (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الأربعاء إن إسرائيل ستواجه ردود فعل أكثر قسوة إذا لم تكف عما وصفه “بجرائمها”.

أدلى بزشكيان بهذه التصريحات غداة إطلاق إيران لوابل من الصواريخ الباليستية على إسرائيل وفي ظل تصاعد الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من طهران في لبنان الذي أرسلت إليه إسرائيل قوات عبر الحدود.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على إيران بعد شنها ذلك الهجوم الصاروخي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله أثناء مغادرته في رحلة مقررة إلى قطر “إذا لم يتوقف الكيان الصهيوني عن جرائمه، فسيواجه ردود فعل أكثر قسوة”.

وقال الرئيس الإيراني للتلفزيون الرسمي إن الهدف الأول من زيارة الدوحة هو مناقشة العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات مع الحكومة القطرية. وسيحضر أيضا قمة حوار التعاون الآسيوي.

وأضاف “الهدف الثاني هو مناقشة كيف يمكن للدول الآسيوية منع الجرائم الإسرائيلية في المنطقة… ومنع الأعداء من إثارة الفوضى في الشرق الأوسط”.