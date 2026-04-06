The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران: استهداف قوات أمريكية متمركزة في جزيرة بوبيان بالكويت

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

6 أبريل نيسان (رويترز) – قال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين إنه تم استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في جزيرة بوبيان الكويتية.

وذكر ذو الفقاري أن إيران استهدفت معدات أقمار صناعية وذخائر في الجزيرة بطائرات مسيرة، مضيفا أن القوات الأمريكية كانت نُقلت إلى هناك من معسكر عريفجان بعد تعرضه لهجمات إيرانية متكررة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق إن ستة أشخاص أصيبوا جراء سقوط شظايا في منطقة سكنية بشمال البلاد عقب هجوم إيراني.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

