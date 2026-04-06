إيران: استهداف قوات أمريكية متمركزة في جزيرة بوبيان بالكويت
6 أبريل نيسان (رويترز) – قال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين إنه تم استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في جزيرة بوبيان الكويتية.
وذكر ذو الفقاري أن إيران استهدفت معدات أقمار صناعية وذخائر في الجزيرة بطائرات مسيرة، مضيفا أن القوات الأمريكية كانت نُقلت إلى هناك من معسكر عريفجان بعد تعرضه لهجمات إيرانية متكررة.
وقالت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق إن ستة أشخاص أصيبوا جراء سقوط شظايا في منطقة سكنية بشمال البلاد عقب هجوم إيراني.
