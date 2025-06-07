The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

إيران: الحظر الأمريكي للسفر يظهر “عداء عميقا” تجاه الإيرانيين والمسلمين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – انتقدت إيران يوم السبت حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلدان منها طهران، وقالت إنه يظهر “عداء عميقا” تجاه الإيرانيين والمسلمين.

وذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإيرانية في بيان منشور على إكس “قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، وإنما ينتهك أيضا… القانون الدولي”.

على صعيد منفصل، نددت إيران يوم السبت بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على أكثر من 30 من الأفراد والكيانات قالت واشنطن إنهم جزء من شبكة “ظل للخدمات المصرفية” مرتبطة بطهران قامت بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية “العقوبات الأمريكية الجديدة… غير قانونية وتنتهك القانون الدولي، وهي دليل آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الأمريكي الحاكم تجاه الشعب الإيراني”.

سيحظر قرار ترامب دخول المواطنين من 12 دولة هي أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وهذا الحظر، الذي قال ترامب إنه ضروري للحماية من “الإرهابيين الأجانب”، يعيد للأذهان خطوة مماثلة طبقها خلال فترة ولايته الأولى في الفترة من 2017 إلى 2021، عندما منع دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
52 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
12 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية