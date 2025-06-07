إيران: الحظر الأمريكي للسفر يظهر “عداء عميقا” تجاه الإيرانيين والمسلمين

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(رويترز) – انتقدت إيران يوم السبت حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلدان منها طهران، وقالت إنه يظهر “عداء عميقا” تجاه الإيرانيين والمسلمين.

وذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإيرانية في بيان منشور على إكس “قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، وإنما ينتهك أيضا… القانون الدولي”.

على صعيد منفصل، نددت إيران يوم السبت بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على أكثر من 30 من الأفراد والكيانات قالت واشنطن إنهم جزء من شبكة “ظل للخدمات المصرفية” مرتبطة بطهران قامت بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية “العقوبات الأمريكية الجديدة… غير قانونية وتنتهك القانون الدولي، وهي دليل آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الأمريكي الحاكم تجاه الشعب الإيراني”.

سيحظر قرار ترامب دخول المواطنين من 12 دولة هي أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وهذا الحظر، الذي قال ترامب إنه ضروري للحماية من “الإرهابيين الأجانب”، يعيد للأذهان خطوة مماثلة طبقها خلال فترة ولايته الأولى في الفترة من 2017 إلى 2021، عندما منع دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.