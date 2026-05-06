إيران: العبور الآمن في مضيق هرمز سيكون ممكنا مع انتهاء التهديدات الأمريكية

دبي 6 مايو ايار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قولها اليوم الأربعاء إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيحدث مع انتهاء التهديدات الأمريكية وتطبيق إجراءات جديدة، وذلك في أول رد فعل من طهران على تعليق الولايات المتحدة عملياتها لمساعدة السفن العالقة على عبور المضيق.

ولم يحدد بيان الحرس الثوري طبيعة الإجراءات الجديدة، واكتفى بتوجيه الشكر لأصحاب السفن وأطقمها لالتزامهم باللوائح الإيرانية في أثناء عبورهم المضيق.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)