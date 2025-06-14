إيران: المحادثات النووية مع الولايات المتحدة “لا معنى لها” بعد الهجوم الإسرائيلي

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القاهرة (رويترز) – قالت إيران يوم الجمعة إن الحوار مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي أصبح “لا معنى له” بعد أن نفذت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واتهمت طهران واشنطن بدعم الهجوم الإسرائيلي.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله “تصرف الطرف الآخر (الولايات المتحدة) بطريقة تجعل الحوار بلا معنى”.

وأضاف “لا يمكنك ادعاء التفاوض وفي الوقت نفسه تقسم العمل بالسماح للنظام الصهيوني (إسرائيل) باستهداف الأراضي الإيرانية”.

وقال إن إسرائيل “نجحت في التأثير” على العملية الدبلوماسية، وإن الهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن.

اتهمت إيران الولايات المتحدة في وقت سابق بالتواطؤ في الهجمات الإسرائيلية، لكن واشنطن نفت هذا الادعاء وأبلغت طهران في مجلس الأمن الدولي بأنه من “الحكمة” التفاوض بشأن برنامجها النووي.

وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية يوم الأحد في مسقط، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُعقد بعد الضربات الإسرائيلية.

وتنفي إيران أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم مخصص لأي شيء غير الأغراض المدنية، رافضة المزاعم الإسرائيلية بأنها تطور أسلحة نووية سرا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز إنه وفريقه كانوا على علم بالهجمات الإسرائيلية، لكنهم ما زالوا يعتقدون إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق.