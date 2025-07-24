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إيران تؤكد حقّها “الثابت” في تخصيب اليورانيوم قبل اجتماع مع الأوروبيين

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جددت إيران الخميس التأكيد على حقها “الثابت” في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبل اجتماع من المقرّر إجراؤه الجمعة في اسطنبول مع مبعوثين أوروبيين بشأن برنامجها النووي.

وتعقد الجمعة في اسطنبول محادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث المشاركة في إبرام الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي في العام 2015، فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

هذه المحادثات ستكون الأولى من نوعها منذ الهجوم الذي شنّته إسرائيل على إيران في 13 حزيران/يونيو مستهدفة مواقع نووية وعسكرية في الجمهورية الإسلامية، ما أشعل فتيل حرب استمرت 12 يوما.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “خصوصا بعد الحرب الأخيرة (مع إسرائيل)، كان يجب أن يعرفوا (الأوروبيون) أنّ مواقف إيران لا تزال ثابتة وأننا سنواصل التخصيب (اليورانيوم)”، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.

وتابع عراقجي “ليس هناك أي نية للتخلي عن هذا الحق المشروع للشعب الإيراني”، مضيفا “إن محادثات الغد تأتي في سياق استكمال المحادثات السابقة، ويجب على العالم أن يدرك أن مواقفنا واضحة ولم تتغير”، وفق الوكالة.

اندلعت الحرب بين إيران وإسرائيل قبل يومين من موعد استئناف مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني.

وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ نيسان/أبريل سعيا إلى إيجاد بديل لاتفاق 2015 الذي هدف الى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

لكن الاتفاق انهار بعدما انسحب منه دونالد ترامب في ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018، لتتراجع لاحقا إيران تدريجيا عن التزاماتها بموجبه.

اب/ناش-ود/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية