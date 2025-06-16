إيران تحث ترامب على إجبار إسرائيل على وقف الحرب

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من ألكسندر كورنويل وباريسا حافظي

تل أبيب/دبي (رويترز) – دعت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إلى إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الجوية المستمرة منذ أربعة أيام، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “على طريق النصر”.

وصعدت إسرائيل قصفها للمدن الإيرانية، بينما أثبتت إيران قدرتها على اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقع التواصل إكس “إذا كان الرئيس ترامب جادا في الدبلوماسية ومهتما بوقف هذه الحرب، فإن الخطوات التالية ستكون مهمة”.

وأضاف “على إسرائيل وقف عدوانها، وفي غياب وقف كامل للعدوان العسكري علينا، ستستمر ردودنا. كل ما يتطلبه الأمر هو مكالمة هاتفية واحدة من واشنطن لإسكات شخص مثل نتنياهو. قد يمهد ذلك الطريق للعودة إلى الدبلوماسية”.

وقالت مصادر إيرانية وإقليمية لرويترز إن طهران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان الضغط على ترامب لاستخدام نفوذه على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. وأضافت أن إيران ستبدي في المقابل مرونة في المفاوضات النووية.

وقال نتنياهو للقوات الإسرائيلية في قاعدة جوية إن إسرائيل في طريقها لتحقيق هدفيها الرئيسيين، القضاء على البرنامج النووي الإيراني وتدمير صواريخها.

وأضاف “نحن على طريق النصر… ندعو مواطني طهران إلى الإخلاء. نحن نتخذ الإجراءات اللازمة”.

* “يائسون”

شنت إسرائيل حربها الجوية يوم الجمعة بهجوم مفاجئ أودى بحياة قادة عسكريين إيرانيين، بالإضافة إلى بعض من علمائها النوويين. وأعلنت أنها تسيطر حاليا على المجال الجوي الإيراني وتعتزم تصعيد حملتها في الأيام المقبلة.

واخترقت الصواريخ التي أطلقت من إيران الدفاعات الإسرائيلية وأدت إلى مقتل إسرائيليين في منازلهم.

وتقول إيران إن أكثر من 224 إيرانيا قتلوا، معظمهم من المدنيين. ونشرت وسائل الإعلام صورا لأطفال ونساء وشيوخ مصابين في جميع أنحاء البلاد.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لمبان رئاسية منهارة وسيارات محترقة وشوارع مدمرة في طهران. وكان العديد من السكان يحاولون الفرار من العاصمة.

وفي إسرائيل قتل 24 شخصا حتى الآن في الهجمات الصاروخية الإيرانية، جميعهم مدنيون. وأظهرت صور تلفزيونية رجال إنقاذ يعملون وسط أنقاض منازل مدمرة.

وكان الطاهي جيدو تيتلبون (31 عاما) في شقته في تل أبيب عندما دوت صفارات الإنذار بعد الساعة الرابعة صباحا بقليل (0100 بتوقيت جرينتش).

وقال “كالعادة، ذهبنا إلى (الملجأ) الذي يقع على الجانب الآخر من الشارع هناك. وفي غضون دقائق، انفجر باب (الملجأ)”.

وقال “إنه أمر مرعب لأنه مجهول جدا. قد تكون هذه بداية لوقت طويل كهذا، أو قد يزداد الأمر سوءا، أو نأمل أن يتحسن الوضع، لكن المجهول هو الأكثر رعبا”.

وقال ترامب مرارا إن الهجوم الإسرائيلي قد ينتهي سريعا إذا وافقت إيران على المطالب الأمريكية بقبول قيود صارمة على برنامجها النووي.

وكان من المقرر عقد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في عُمان يوم الأحد، لكنها ألغيت.

وطرح نواب إيرانيون يوم الاثنين الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر على المفاوضات.

* “طهران ستدفع الثمن”

قصفت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية في إسرائيل قبل فجر يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل وتدمير منازل، مما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي لتوعد سكان طهران “بدفع الثمن قريبا”.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن أحدث هجوم استخدم أسلوبا جديدا جعل أنظمة الدفاع الإسرائيلية متعددة المستويات تستهدف بعضها بعضا حتى تتمكن الصواريخ من اختراقها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أصبح ديكتاتور طهران المتغطرس قاتلا جبانا يستهدف الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل لردع جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وأضاف “سيدفع سكان طهران الثمن، وقريبا”.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بحدة يوم الجمعة وسط مخاوف تعطل الإمدادات من الخليج بسبب الصراع. وتراجعت الأسعار بعض الشيء يوم الاثنين.

ومع ذلك، فإن الاغتيال المفاجئ لهذا العدد الكبير من القادة العسكريين الإيرانيين والفقدان الواضح للسيطرة على المجال الجوي قد يشكلان أكبر اختبار لاستقرار نظام الحكم الديني في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال نتنياهو إنه على الرغم من أن إسقاط الحكومة الإيرانية ليس هدف إسرائيل الرئيسي، فإنها ترى أن ذلك قد يكون النتيجة.

وفقدت العملة الإيرانية ما لا يقل عن 10 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.