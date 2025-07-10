إيران تطالب وكالة الطاقة الذرية بتصحيح “السلوكيات المزدوجة”

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دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله يوم الخميس إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصحيح “السلوكيات المزدوجة” إذا أرادت من طهران استئناف التعاون معها بشأن البرنامج النووي.

وأصدر بزشكيان الأسبوع الماضي قانونا بتعليق التعاون مع الوكالة التي قالت إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران.

وساءت العلاقات بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في يونيو حزيران الماضي بدعوى منع طهران من تطوير سلاح ذري.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وتنفي سعيها لامتلاك أسلحة ذرية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في اتصال هاتفي إن “استمرار تعاون إيران مع الوكالة مرهون بتصحيح الأخيرة للسلوكيات المزدوجة فيما يتعلق بالملف النووي”.

وأضاف أن “أي عدوان آخر (ضد إيران) سيواجه برد أكثر صرامة وإيلاما”.

وتتهم طهران وكالة الطاقة الذرية بالتقاعس عن التنديد بالهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتقول إن الوكالة مهدت الطريق للقصف بإصدارها قرارا أعلن أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال عدم الانتشار النووي.

وقال بزشكيان إن “عدم مراعاة مبدأ الحياد في إعداد التقارير هو أحد الأمثلة التي تثير الشكوك حول مكانة ومصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأدى قصف المنشآت النووية الإيرانية إلى حرب استمرت 12 يوما، أطلقت خلالها إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

ولم يتمكن مفتشو الوكالة من دخول المنشآت الإيرانية منذ حملة القصف، وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إن عودة المفتشين على رأس أولوياته.