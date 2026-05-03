إيران تعدم رجلا أدين بالمشاركة في جريمة قتل خلال تظاهرات مطلع العام

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت السلطة القضائية في إيران الأحد إعدام رجل أدين بالمشاركة في جريمة قتل خلال الاحتجاجات التي هزت الجمهورية الإسلامية بين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

وأورد موقع ميزان التابع للسلطة القضائية “تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق محراب عبد الله زاده هذا الصباح بعد استكمال الإجراءات القانونية”.

وأشار الموقع إلى أن عبد الله زاده أوقف إلى جانب آخرين في موقع تظاهرة في أورمية (شمال غرب)، حيث قضى مزارع بعد أن اعتدى عليه “مثيرو شغب” بالعنف الشديد.

وحُكم عليه بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض”، وهي إحدى أخطر التهم في إيران. وحُكم على متهمين آخرين، وكلاهما قاصران، بالسجن.

تزايدت في إيران عمليات الاعتقال والإعدام، خصوصا المرتبطة باحتجاجات الشتاء الماضي، منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وبحسب منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، فإن إيران هي ثاني أكثر دولة تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد الصين.

وتؤكد السلطات الإيرانية أن الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في كانون الثاني/يناير، بدأت سلمية قبل أن تتحول إلى “أعمال شغب مدعومة من الخارج”.

أقرت الحكومة بمقتل أكثر من 3000 شخص خلال التظاهرات، وهي حصيلة قالت إنها تشمل عناصر أمن ومدنيين. 

بور/ح س/جك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

