إيران تعدم رجلا متهما بالتورط في قتل عنصر أمن خلال احتجاجات عام 2022

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 3 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الأحد أن إيران أعدمت رجلا أُدين بالتورط في قتل عنصر أمن بعدما أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه في أواخر عام 2025.

وأضافت أن المتهم يدعى محراب عبد الله زاده، ووصفته بأنه أحد الأفراد الرئيسيين المسؤولين عن مقتل عنصر الأمن الذي لقي حتفه في عام 2022 خلال حركة احتجاجية على مستوى البلاد اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني في مقر احتجاز تابع للشرطة.

وقالت وكالة ميزان إن المتهم اعترف بالاعتداء على عنصر الأمن، لكن منظمة هرانا الحقوقية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن عبد الله زاده تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

