إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة التخابر لصالح إسرائيل

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(رويترز) – ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أنه جرى يوم الأربعاء إعدام ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وتهريب معدات تستخدم في الاغتيالات.

وأوضحت ميزان أن المعدات التي هربوها استُخدمت في اغتيال شخصية لم يتم الكشف عن هويتها، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وأعدمت إيران العديد من الأفراد المدانين بالتخابر لصالح الموساد وتسهيل عملياته في البلاد.

وتنوعت الاتهامات الموجهة إليهم بين اغتيال علماء نوويين إلى التورط في أعمال تخريبية بهدف تقويض البرنامج النووي الإيراني.