إيران تقول إنّ لديها “شكوكا جدية” في احترام إسرائيل لوقف إطلاق النار

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أعلنت إيران الأحد أنّ لديها “شكوكا جدية” بشأن احترام إسرائيل لوقف إطلاق النار الساري منذ 24 حزيران/يونيو بعد حرب استمرّت 12 يوما بين البلدَين.

وفجر 13 حزيران/يونيو، بدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، تخللته عمليات اغتيال باستهداف شقق في مبانٍ سكنية، معلنة عزمها على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية.

وتنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة حقها في الحصول على الطاقة النووية المدنية.

ونفذت إسرائيل هجومها بينما كانت إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي قوله الأحد “لم نبدأ نحن الحرب لكننا رددنا على المعتدي بكل قوتنا”.

وبعد 12 يوما من الضربات المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية، دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الثلاثاء.

وأضاف موسوي في محادثة عبر الهاتف مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، “لدينا شكوك جدية حيال امتثال العدو لالتزاماته بما في ذلك وقف إطلاق النار. ونحن على استعداد للرد بقوة” إذا تعرّضت إيران للهجوم مجددا.

– “تعويضات وإصلاحات” –

الى ذلك، طلبت طهران من الأمم المتحدة الاعتراف بمسؤولية إسرائيل وواشنطن في الحرب، وفقا لرسالة وجّهها وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونُشرت الأحد.

وقال عراقجي في الرسالة “نطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة باعتبارهما البادئَين في العمل العدواني والاعتراف بمسؤوليتهما اللاحقة، بما في ذلك دفع تعويضات وإصلاحات”.

وليل 21 إلى 22 حزيران/يونيو، شنّت الولايات المتحدة ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية.

والجمعة، توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تعاود الولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت الاخيرة بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.

ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67 في المئة في اتفاق العام 2015.

ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.

وتتمسك إسرائيل بموقف غامض بشأن امتلاكها السلاح النووي، إلا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تملك 90 رأسا نوويا.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية على إيران خلال الحرب عن مقتل 627 شخصا على الأقل وإصابة حوالى 4900 آخرين بجروح، بحسب حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية.

وفي إسرائيل، قتل 28 شخصا في الضربات الإيرانية وفق أرقام رسمية.

وخلال الحرب، أُلقي القبض في إيران على عشرات الأشخاص للاشتباه بتجسّسهم لصالح إسرائيل، كما صادرات السلطات معدّات ومسيّرات وأسلحة.

والأحد، صوّت مجلس الشورى الإيراني على حظر استخدام الاتصالات غير المصرّح بها، بما في ذلك خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدّمها شركة ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية إرنا.

– “رهائن دولة” –

وخلال الحرب، استهدفت إسرائيل أيضا منشآت مدنية.

وأسفر هجوم إسرائيلي على سجن إوين في طهران عن مقتل 71 شخصا، وفقا لحصيلة اعلنتها السلطة القضائية الأحد.

ويُحتجز في هذا السجن الشديد الحراسة الواقع في شمال طهران، معارضون وسجناء أجانب أو مزدوجو الجنسية.

وتُحتجز فيه نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام.

والثلاثاء، أعلنت السلطات الإيرانية “نقل” عدد غير محدّد من المحتجزين إلى سجون أخرى.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنّ الفرنسيَين سيسيل كوهلر وجاك باريس، المحتجزَين في سجن إوين منذ ثلاث سنوات “لم يصابا بأذى”، واصفا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت السجن بأنها “غير مقبولة”.

واعتقل المواطنان الفرنسيان سيسيل كوهلر وجاك باريس في إيران في أيار/مايو 2022 بتهمة السعي لإثارة احتجاجات عمالية، وهي مزاعم نفتها أسرتاهما.

وتعتبرهما السلطات الفرنسية “رهائن دولة”.

اب-سبر/ناش/ب ق