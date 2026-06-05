إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموطريتش

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حظرت إيرلندا الجمعة دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة.

وجاء في بيان لوزارة العدل أرسلته إلى وكالة فرانس برس أن وزير العدل الإيرلندي جيم أوكالاهان “وجّه عناصر الهجرة بمنع دخول إيتمار بن غفير – وزير الأمن القومي الإسرائيلي – وبتسلئيل سموطريتش -وزير المالية الإسرائيلي – إذا حاولا دخول الدولة”.

بعدما نشر بن غفير فيديو يظهر تنكيلا بنشطاء اعتقلتهم إسرائيل أثناء مشاركتهم في “أسطول الصمود” لنقل مساعدات إلى غزة بحرا الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول المسؤولين الإسرائيليين الذين يُنظر إليهم على أنهم يحرضون على الحرب في القطاع الفلسطيني.

وأصبح بن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة، وزيرا في عام 2022، بعد أن حلّ تحالفه مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بزعامة بتسلئيل سموطريتش في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية.

يشكل بن غفير وسموطريتش معا حجر زاوية في حكومة الائتلاف اليميني التي يرأسها بنيامين نتانياهو.

وقال مارتن للصحافيين خلال قمة في مونتينيغرو الجمعة إن سلوك الوزيرين “ليس فقط في سياق الأسطول، ولكن تصريحاتهما المتسقة… ترقى أساسا إلى الرغبة في إبعاد الفلسطينيين عن فلسطين”.

وأضاف “في رأيي، يبرر سلوكهما فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا”.

في الشهر الماضي، منعت فرنسا بن غفير من دخول أراضيها بسبب سلوكه. وكانت بريطانيا قد منعت الوزيرين من دخول أراضيها في حزيران/يونيو 2025، وحذت دول أخرى حذوها، من بينها إسبانيا وسلوفينيا.

وإيرلندا من بين أكثر الدول انتقادا للحرب الإسرائيلية في غزة في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023، واعترفت بدولة فلسطين عام 2024.

بعيد الاعتراف، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق سفارة إسرائيل في دبلن، مشيرا إلى “السياسات المتطرفة المعادية لإسرائيل” التي تنتهجها إيرلندا.

بمو/لين-ح س/لين