إيطاليا تندد باعتراض إسرائيل “غير القانوني” لسفن مساعدات متجهة إلى غزة

روما 30 أبريل نيسان (رويترز) – قال مكتب رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اليوم الخميس إن روما تندد بمصادرة إسرائيل لسفن مساعدات متجهة إلى غزة، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع الإيطاليين الذين جرى “احتجازهم بشكل غير قانوني”.

واعترضت إسرائيل السفن في المياه الدولية بالقرب من اليونان في وقت متأخر من أمس الأربعاء في خطوة وصفها المنظمون، مبادرة (أسطول الصمود العالمي)، بأنها عمل من أعمال القرصنة ضد القوارب التي تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.

وحثت روما إسرائيل على احترام القانون الدولي وضمان سلامة من كانوا على متن السفن. ولم تذكر عدد الإيطاليين الذين جرى احتجازهم.

وقالت في بيان “تؤكد الحكومة التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة في إطار تعاوننا ووفقا للقانون الدولي”.

وكانت حكومة ميلوني اليمينية واحدة من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا، لكنها انتقدت في الأسابيع القليلة الماضية الهجمات على لبنان التي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

وعلقت الحكومة الإيطالية في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقية تعاون دفاعي مع إسرائيل بسبب الأحداث في الشرق الأوسط.

وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منع الإمدادات عن أكثر من مليوني نسمة في القطاع ووصفت ركاب سفن الأسطول بأنهم “محرضون يسعون إلى لفت الانتباه”.

وأوقف الجيش الإسرائيلي أسطولا سابقا أطلقته المبادرة نفسها في أكتوبر تشرين الأول الماضي في محاولة للوصول إلى قطاع غزة المحاصر واعتقل الناشطة السويدية جريتا تونبري وأكثر من 450 مشاركا.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)