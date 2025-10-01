إيطاليا واليونان تحثان إسرائيل على ضمان سلامة المشاركين في أسطول مساعدات متجه لغزة

روما (رويترز) – حثت إيطاليا واليونان يوم الأربعاء إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالناشطين المشاركين في أسطول دولي يتأهب لتدخل إسرائيلي لمنعه من إيصال مساعدات إلى غزة.

وقال البلدان في بيان مشترك صادر عن وزيري خارجيتهما “ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة وأمن المشاركين، والسماح بجميع إجراءات الحماية القنصلية”.

كما دعت روما وأثينا الناشطين إلى قبول مقترح حل توافقي بأن يتم تسليم المساعدات إلى الكنيسة الكاثوليكية والسماح لها بتوزيعها في غزة، ومن ثم تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

ورفض المشاركون في الأسطول المقترح أكثر من مرة وقالوا إن جزءا أساسيا من هدفهم يتمثل في الوقوف في وجه إسرائيل وفضح الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة والذي يعتبرونه غير قانوني.

