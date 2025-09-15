إيلون ماسك يشتري أسهما في شركة تسلا بقيمة مليار دولار

استحوذ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا على أسهم بقيمة مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية هذه الجمعة، بحسب وثيقة أودعت لدى هيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية الاثنين.

وبحسب الوثيقة، أشترى الملياردير الذي يملك أيضا شبكة التواصل الاجتماعي إكس وشركة الفضاء سبايس اكس على 2,57 مليون سهم بسعر تراوح بين 371 دولارا و396 دولارا.

وحزمة مكافآت إيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم راهنا، موضع معركة قانونية منذ سنوات. في مطلع أيلول/سبتمبر قدّم مجلس إدارة تيسلا حزمة جديدة تتجاوز تريليون دولار.

هذه الخطة العشرية التي ستُعرض خلال اجتماع مساهمي تيسلا في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، تنص على منح أسهم في الشركة لإيلون ماسك بناءً على مجموعة من الأهداف، مقسمة على 12 دفعة.

وقد يحصل ماسك في نهاية المطاف على 12% من رأس مال الشركة الحالي، شرط أن تسجل تيسلا “نموا ضخما” يؤدي إلى تقييم في سوق الاسهم بقيمة 8,5 تريليون دولار (أكثر بقليل من تريليون دولار حاليا).

تعاني مبيعات شركة تيسلا من منافسة أكبر ومواقف رئيسها التنفيذي السياسية ، لا سيما عندما كان مقربا من دونالد ترامب.

إذا حقق إيلون ماسك الأهداف الأكثر طموحا للخطة، سيجمع ثروة غير مسبوقة في التاريخ فيما تُقدر ثروته حاليا بحوالى 430 مليار دولار. كذلك، سيعزز سيطرته على تيسلا بزيادة حصته إلى حوالى 25%.

وكانت شركة صناعة السيارات منحت رئيسها التنفيذي 96 مليون سهم إضافي مطلع آب/أغسطس، بقيمة تقارب 29 مليار دولار.

سجلت أسهم تيسلا الاثنين ارتفاعا عقب إعلان الملياردير شراء أسهم في الشركة.

