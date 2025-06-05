اتصال هاتفي بين شي جينبينغ ودونالد ترامب (إعلام رسمي صيني)

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أجرى الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا الخميس، بحسب الاعلام الرسمي الصيني، في خضم توترات تجارية ودبلوماسية بين القوتين العظميين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الاتصال جرى “بطلب من الرئيس الأميركي”، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأنه.

وأتى الاتصال في وقت تتبادل القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، الاتهام بانتهاك الاتفاق الذي توصلتا إليه في أيار/مايو، وأرسى هدنة بينهما في حرب التعرفات التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي.

وفرض ترامب عقب عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، رسوما جمركية جديدة ومرتفعة على الكثير من واردات بلاده والعديد من دول العالم خصوصا الصين. وهو ألمح الجمعة الى وجود توتر تجاري إضافي مع بكين.

واتهم الرئيس الأميركي الصين بانتهاك بنود الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 12 أيار/مايو إثر مباحثات في سويسرا. واتفق الجانبان على تعليق موقت لزيادة التعرفات المتبادلة التي بلغت 125 في المئة على المنتجات الأميركية و145% على الصينية.

كذلك، وافقت واشنطن وبكين على خفض موقت للرسوم الجمركية، وذلك الى 30% و10%، مع تعهدهما مواصلة البحث سعيا لابرام اتفاق تجاري واسع.

اهل/كام/غ ر