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اتفاقية شراكة اقتصادية بين الإمارات والمغرب

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أنجزت دولة الإمارات والمملكة المغربية محادثات رامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأوردت “وام” أنه “تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين”.

ووقع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.

وقال الزيودي “تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم”.

من جهته، قال مزور إن “هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي مما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري”.

بور

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