اتفاق إماراتي أردني لمشروع سكك حديد بقيمة 2,3 مليار دولار

وقّع الأردن والإمارات الأربعاء اتفاقا لإطلاق مشروع استثماري مشترك بقيمة 2,3 مليار دولار في قطاع السكك الحديد، يهدف إلى ربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في جنوب المملكة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاربعاء.

وجرت مراسم التوقيع في أبوظبي بحضور رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأوضحت الوكالة أنّ “مشروع سكَّة الحديد سيبلغ طوله 360 كيلومتراً، لربط مناطق التعدين الرئيسية في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة، بهدف نقل 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 2,3 مليار دولار”.

وسيسمح المشروع بربط الميناء الواقع على البحر الأحمر بمناطق الشيدية في محافظة معان وغور الصافي في محافظة الكرك، ما يعزز قدرات تصدير الفوسفات والبوتاس.

ووقع البلدان في أيلول/سبتمبر 2024 وثائق المشروع، على أن يستغرق نحو خمس سنوات قبل بدء التشغيل الفعلي.

