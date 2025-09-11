The Swiss voice in the world since 1935
اتهام نائب رئيس جنوب السودان بالخيانة والقتل لمزاعم عن ضلوعه في هجمات

(رويترز) – قال وزير العدل جوزيف قينق في جنوب السودان يوم الخميس إن ريك مشار النائب الأول لرئيس البلاد متهم بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب مزاعم عن ضلوعه في هجمات شنتها ميليشيا عرقية ضد قوات اتحادية في مارس آذار.

وأضاف الوزير لصحفيين أن مشار وسبعة آخرين، من بينهم بوت كانج تشول، وزير النفط السابق، وجهت إليهم اتهامات تتعلق بهجمات شنتها ميليشيا الجيش الأبيض في ولاية أعالي النيل بشمال شرق البلاد.

ومشار قيد الإقامة الجبرية منذ مارس آذار. وكانت قواته المعارضة قد خاضت معارك مع القوات الموالية للرئيس سلفا كير خلال حرب أهلية استمرت من عامي 2013 إلى 2018 وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص.

(إعداد محمد علي فرج ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

