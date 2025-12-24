The Swiss voice in the world since 1935
اجتماع للحوار الإماراتي الأوروبي لحقوق الإنسان في أبوظبي

عقد الحوار الإماراتي الأوروبي لحقوق الإنسان اجتماعه الثالث عشر في ديوان وزارة الخارجية في أبوظبي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاربعاء.

وبحث الاجتماع في قضايا ذات اهتمام مشترك “أهمها حقوق العمالة، وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، ومكافحة الاتجار بالبشر، والتكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان، والتنسيق على مستوى أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، بحسب الوكالة.

وترأس وفد الإمارات سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الانسان في وزارة الخارجية، بينما ترأست وفد الاتحاد الأوروبي آنا ماريا بانايوتاكوبولو رئيسة شعبة شبه الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي.

