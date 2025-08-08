The Swiss voice in the world since 1935
احتواء الحريق الهائل في جنوب فرنسا مع استمرار عمليات الإخماد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يستفيد عناصر الإطفاء الفرنسيون من أحوال جوية مؤاتية قبل ارتفاع الحرارة واشتداد الرياح في نهاية الأسبوع بعد أن تمكّنوا من احتواء حريق كبير اندلع الثلاثاء في منطقة حرجية في جنوب فرنسا على أمل إخماده في الأيّام المقبلة.

وحذّر المسؤول المحلّي كريستيان بوجيه من أن “النيران لن تخمد قبل عدّة أيّام”، مشيرا إلى أن “الطريق ما زال طويلا”.

وعمل حوالى ألف عنصر على إطفاء النيران الجمعة، في مقابل ألفين بالأمس.

ومن المرتقب أن يسوء الوضع في نهاية الأسبوع مع ترقّب موجة حرّ واشتداد للرياح، بحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

أودى هذا الحريق الذي يعدّ الأكبر منذ 50 عاما على الأقلّ بحياة سيّدة في الخامسة والستين من العمر وأسفر عن 23 إصابة. ونُقل خمسة من المصابين المستشفى، حالة واحد منهم خطرة، فضلا عن 18 إطفائيا من بينهم واحد في حالة حرجة، بحسب السلطات.

وأتت النيران على 17 ألف هكتار من الأراضي الحرجية والصنوبرية، منها 13 ألف هكتار احترقت بالكامل بحسب الحماية المدنية.

واندلع الحريق الثلاثاء على قارعة طريق، بحسب العناصر الأولى للتحقيق الذي ما زال متواصلا.

وأشار بوجيه إلى أن حوالى ألفي شخص تمّ إجلاؤهم لم يتمكّنوا بعد من العودة إلى منازلهم.

وكانت 1300 أسرة محرومة من الكهرباء صباح الجمعة ومن المتوقع أن ينخفص العدد مساء إلى 300 بحسب السلطات.

ويُعتبر هذا الحريق الأشدّ من نوعه في منطقة الساحل المتوسطي بفرنسا منذ أكثر من خمسين عاما، وذلك وفقا لقاعدة بيانات حكومية تُسجّل حرائق الغابات منذ العام 1973.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الحريق الأربعاء بـ”الكارثة غير المسبوقة من حيث نطاقها”، مشيرا إلى أنه على صلة بالاحترار المناخي والجفاف.

بور-دمك/ماش-م ن/ص ك

