اختيار يوهان فاديفول المؤيد لأوكرانيا وزيرا لخارجية ألمانيا

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سمَّى المحافظون الألمان يوهان فاديفول المعروف بتأييده لتزويد أوكرانيا بالسلاح ونقده اللاذع للكرملين وزيرا للخارجية في الحكومة الائتلافية الألمانية.

ويعدّ فاديفول (62 عاما)، الخبير في مسائل السياسة الخارجية لدى المحافظين في البرلمان، من المقرّبين من المستشار المعيّن فريدريش ميرتس، المرتقب تثبيته في هذا المنصب في 6 أيار/مايو في البرلمان الألماني، بعد فوز كتلته بالانتخابات التشريعية في أواخر شباط/فبراير.

ولا بدّ قبل ذلك من أن يوافق الاشتراكيون الديموقراطيون الذين اختار المحافظون التحالف معهم لتشكيل حكومة جديدة على العقد الائتلافي وهو بمثابة خارطة طريق للسنوات الأربع المقبلة بين الحليفين. ومن المرتقب أن يعتمد الحزب الاشتراكي الديموقراطي رسميا هذه الوثيقة بعد ظهر الإثنين.

وأعلن “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” بزعامة ميرتس أيضا في بيان عن اختيار وزيرة الدولة السابقة للمناخ والنقل كاتيرينا رايشه (51 عاما) لمنصب وزيرة الاقتصاد في الحكومة المقبلة، وهي حقيبة وزارية مختلفة في ألمانيا عن وزارة المالية التي ستكون من نصيب اشتراكي ديموقراطي.

وتكتسي حقيبة الاقتصاد أهميّة خاصة راهنا في وقت يمرّ أكبر اقتصاد أوروبي بأزمة حادة تهزّ أسس نموذجه الصناعي. وشهد البلد انكماشا لسنتين على التوالي ومن المرتقب أن يسجّل الاقتصاد ركودا هذه السنة.

وستكون وزارة التعليم من نصيب كارين برين ووزارة الصحة للنائبة نينا فاركن.

أما وزارة الرقمنة وتحديث الدولة المنشأة حديثا، فهي ستعود لرجل الأعمال كارستن فيلدبرغر مدير “سيكونومي” وهي مجموعة توزيع كبيرة تعنى خصوصا بالتجهيزات الإلكترونية لعامة الجمهور والأجهزة الإلكترونية المنزلية.

وسيكلّف تورستن فراي المقرّب من فريدريش ميرتس برئاسة ديوان المستشارية ووزارة المهام الخاصة.

ومن المرتقب أن يعلن “الاتحاد المسيحي الاشتراكي” الحليف البافاري التقليدي لـ”الاتحاد المسيحي الديموقراطي” عن الأسماء التي اختارها لثلاث حقائب وزارية في فترة لاحقة من اليوم.

وسيعلن الحزب الاشتراكي الديموقراطي بدوره عن الشخصيات التي اختارها لسبع حقائب وزارية من نصيبه، أبرزها المالية والدفاع التي قد تبقى مع الوزير الحالي بوريس بيستوريوس المعروف بمواقفه المؤيّدة لأوكرانيا.

الب/م ن/ص ك