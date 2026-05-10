ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بأكثر من 25% في الربع الأول من 2026 على وقع حرب الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الأحد أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 25,5 بالمئة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، على وقع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ارتفعت أسعار الذهب الأسود خلال هذا الربع من أكثر من 60 دولارا في أوائل شباط/فبراير إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في بعض الأحيان في آذار/مارس، إذ أدى إغلاق إيران شبه الكامل مضيق هرمز إلى أزمة طاقة عالمية حادة من الأسوأ حتى اليوم.

وقالت المجموعة المملوكة بشكل كبير للدولة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) “بلغ صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين 120,13 مليار ريال سعودي (32,04 مليار دولار أميركي) للربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 95,68 مليار ريال سعودي (25,51 مليار دولار أميركي) للربع ذاته من عام 2025. وكان الارتفاع مدفوعا بشكل أساس بارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات”.

وتجاوز هذا الرقم توقعات الشركة استنادا إلى آراء 13 محللا أشاروا إلى ما معدله 31,1 مليار دولار.

وقال أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو في مذكرة “عكس أداء أرامكو السعودية في الربع الأول مرونة تشغيلية قوية وقدرة كبيرة على التكيّف في بيئة جيوسياسية معقدة”.

وأضاف “قد أثبت خط الأنابيب شرق – غرب الذي أصبح يعمل بطاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل من النفط يوميا، أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات النفط والمنتجات الأخرى إلى الأسواق، حيث ساعد في تخفيف آثار صدمة الطاقة التي يشهدها العالم، وأسهم في تقديم الدعم للعملاء المتضررين من قيود الشحن في مضيق هرمز”.

وهذه الزيادة في صافي الدخل في الربع الحالي هو الارتفاع الفصلي الأول بعد انخفاض استمر 12 فصلا على التوالي لأرامكو، إحدى أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

ولا تزال إيرادات السعودية تعتمد بشكل كبير على صادراتها النفطية ومصدرها الرئيسي شركة أرامكو النفطية العملاقة.

الاسبوع الفائت، أعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة (الفعلية) للمملكة للربع الأول 2026 وقد شهدت عجزا هائلا مقداره 126 مليار ريال (33,6 مليار دولار).

وتتوقَع ميزانية السعودية أن يصل العجز إلى 165 مليار ريال (نحو44,1 مليار دولار) في كامل عام 2026.

– مكاسب قطاع الطاقة –

أدى ارتفاع الأسعار إلى مكاسب طائلة لعدد من شركات الطاقة الكبرى.

في أواخر نيسان/أبريل، أعلنت شركة توتال إنيرجيز الفرنسية العملاقة للنفط والغاز أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 51% في الربع الأول، بينما شهدت شركة شل البريطانية العملاقة للطاقة قفزة في أرباحها بعد الضريبة بنسبة 19%.

واذا استمرت أسعار النفط الخام مستمرة، فمن المتوقع استمرار أرباح أرامكو في الفصل الثاني بعدما رفعت السعودية وروسيا وبقية دول أوبك+ حصص إنتاج النفط كما كان متوقعا.

وستضيف السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان “188 ألف برميل يوميا” إلى حصص إنتاجها لشهر حزيران/يونيو “كجزء من التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط”، وفق بيان منشور على موقع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

– استهداف منشآت الطاقة –

رغم إغلاق مضيق هرمز، تمكنت أرامكو من إيصال ملايين البراميل من النفط الخام إلى الأسواق يوميا عبر خط أنابيبها الضخم الممتد من الشرق إلى الغرب، والذي يربط منشآتها للطاقة على الخليج بموانئ التصدير على البحر الأحمر.

تحمل الخليج الغني بالنفط وطأة الهجمات الإيرانية ردًا على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل حرب الشرق الأوسط، حيث استهدفت طهران مصالح أميركية، فضلا عن البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت الطاقة والمطارات.

في السعودية، استُهدفت منشآت للطاقة قرب الرياض وفي المنطقة الشرقية ومدينة ينبع الصناعية، بالإضافة إلى البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز ونقله وتكريره، ومصانع البتروكيماويات ومحطات توليد الطاقة، في الهجمات الإيرانية.

الشهر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة السعودية استعادة خط أنابيب شرق غرب، بالإضافة إلى منشآت أخرى، بعد القصف الذي شنته إيران.

وأعلنت أرامكو الأحد عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2026 بقيمة 82,1 مليار ريال سعودي (21,9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي، سيتم دفعها في الربع الثاني.

