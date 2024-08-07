ارتفاع عدد قتلى السيول الجارفة بغرب اليمن إلى 39 وفقد 5

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من ريام محمد مخشف

عدن (اليمن) (رويترز) – ارتفع عدد الوفيات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على غرب اليمن مساء يوم الثلاثاء إلى 39 مع فقد خمسة آخرين وفقا ما أعلنه مسؤولون بجماعة الحوثي وعمال إغاثة.

وذكر محافظ الحديدة المعين من قبل الحوثيين أن 30 شخصا توفوا فضلا عن فقد خمسة في حين نزح سكان أكثر من 500 منزل بعد انهيار مساكنهم جراء قوة السيول.

وأغلقت العديد من الطرق نتيجة السيول في المحافظة الواقعة على البحر الأحمر. وتتقاسم الجماعة المتحالفة مع إيران السيطرة علي الحديدة مع الحكومة المعترف بها دوليا .

وقالت مصادر محلية في محافظة حجة شمال غرب اليمن لرويترز

إن صاعقة رعدية شديدة ضربت مديرية عبس تسببت في وفاة خمسة أشخاص بالمحافظة الجبلية الواقعة على الحدود مع السعودية.

فيما قالت مصادر عسكرية لرويترز إن السيول في جنوب الحديدة جرفت مساء يوم الثلاثاء مركبة على متنها أربعة جنود من القوات الحكومية وعثر على جثثهم صباح يوم الأربعاء.

وذكرت المصادر أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة حجة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ألحقت أضرارا بنحو ثمانية آلاف منزل.

ويوم الاثنين أعلنت الحكومة اليمنية أربع مديريات بشمال محافظة حجة مناطق منكوبة بفعل الأمطار والسيول التي اجتاحتها منذ مطلع الأسبوع الجاري، مما أسفر عن تضرر نحو ألفي أسرة.

وقال خبراء أرصاد إن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تضرب مناطق حجة والحديدة هي بسبب منخفض جوي شديد قادم من السعودية .