اسبانيا تلغي شراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة إسرائيلية (صحافة)

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ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة و1680 صاروخا مضادة للدبابات من شركة رافائيل الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة إسرائيلية أخرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية الأربعاء.

ونقلت صحيفة “إل باييس” اليومية عن مصادر حكومية قولها إن قيمة العقد المذكور الأربعاء بلغت 287,5 مليون يورو، وكان من المقرر تصنيع المعدات في إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة الإسرائيلية.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الاسبانية لوكالة فرانس برس “بدأت عملية إلغاء التراخيص الإسرائيلية”، مؤكدة أن الوزارة تعمل على “إعادة توجيه البرامج نحو تحقيق هدف الاستقلالية التكنولوجية”.

يُعدّ رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز من أشدّ الأصوات الأوروبية انتقادا لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وللهجمات على غزة ردا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في جنوب اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قررت في نيسان/أبريل إنهاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب “سومار” اليساري الراديكالي، شريك الاشتراكيين في الحكومة.

ونص العقد على شراء ذخيرة بقيمة 6,8 ملايين يورو من شركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية.

وصرحت يولاندا دياز، الشخصية الثالثة في الحكومة والقيادية في حزب “سومار” آنذاك أن إسبانيا لا تستطيع ممارسة “أعمال تجارية مع حكومة إبادة جماعية… ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني”.

وعلى الرغم من ذلك، قدّر مركز “ديلاس”، وهو معهد أبحاث مقره برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، في نيسان/أبريل أن مدريد منحت 46 عقدا بقيمة 1,044 مليار دولار لشركات إسرائيلية منذ بداية الحرب، وفقا لبيانات جُمعت من منصة للمناقصات العامة.

ال/س ح/ص ك