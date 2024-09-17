استطلاع رأي فلسطيني يظهر تراجعا كبيرا في تأييد هجوم 7 أكتوبر

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من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أظهر استطلاع للرأي صدرت نتائجه يوم الثلاثاء أن أغلبية سكان قطاع غزة يعتقدون أن قرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل كان خاطئا مما يشير إلى تراجع كبير في التأييد للهجوم الذي دفع إسرائيل إلى شن حملتها العسكرية المدمرة على القطاع.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أوائل سبتمبر أيلول، فإن 57 بالمئة من المشاركين فيه من سكان القطاع قالوا إن قرار شن الهجوم كان غير صائب بينما قال 39 بالمئة إنه كان صائبا.

وهذه هي المرة الأولى منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول التي يجد فيها استطلاع للرأي يجريه المركز الفلسطيني أن أغلبية المشاركين في غزة يعدون القرار خاطئا.

ورافق هذا انخفاض في تأييد الهجوم في الضفة الغربية رغم أن أغلبية بلغت 64 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع هناك ما زالت تعتقد أن القرار كان صائبا.

ووجد استطلاع سابق أجراه المركز في يونيو حزيران أن 57 بالمئة من المشاركين في غزة يعتقدون أن القرار كان صائبا.

وقتلت الحملة الإسرائيلية أكثر من 41 ألف فلسطيني في غزة منذ أن بدأت في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وشنت إسرائيل هجومها بعد هجوم مباغت شنته حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وقال المركز الفلسطيني إن الاستطلاع شمل 1200 شخص جرى سؤالهم بشكل مباشر، 790 منهم في الضفة الغربية و410 في غزة بهامش خطأ 3.5 بالمئة.