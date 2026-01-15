استقالة رئيس وزراء اليمن وتعيين وزير الخارجية في المنصب

2دقائق

15 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الخميس أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، المدعوم من السعودية، قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك وعين وزير الخارجية شائع محسن الزنداني رئيسا جديدا للوزراء.

وقالت الوكالة إن بن بريك قدم الاستقالة رسميا، والتي وافق عليها المجلس، قبل تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبات اليمن مصدر توتر متصاعد بين السعودية والإمارات في الأشهر الماضية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو مجموعة انفصالية مدعومة من الإمارات، قد سيطر على مناطق في جنوب وشرق اليمن في ديسمبر كانون الأول متقدما إلى مشارف الحدود السعودية، وهو ما اعتبرته المملكة تهديدا لأمنها القومي. ومنذ ذلك الحين، استعاد المقاتلون المدعومون من السعودية السيطرة على معظم تلك المناطق.

وشكّلت الخلافات الحادة حول مجموعة من القضايا الأخرى أيضا سببا للتوتر بين القوتين الخليجيتين.

وسبق أن تعاونت المملكة والإمارات في تحالف لمحاربة الحوثيين المدعومين من إيران في الحرب الأهلية اليمنية، والتي أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

(إعداد عبدالحميد مكاوي ورحاب علاء للنشرة العربية)