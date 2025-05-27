اشتراكيو وشيوعيو فرنسا يستنكرون مع الخضر “الابادة” في غزة

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شجب زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة التي اتهم إسرائيل بارتكابها، لينضم بذلك بوضوح إلى موقف الخضر والشيوعيين للمرة الأولى.

وأعلن فور مساء الاثنين “بصوت عال” أمام المئات من ناشطي اليسار في باريس أن “حكومة بنيامين نتانياهو ترتكب إبادة جماعية” في غزة.

وأكد أن “جريمة الإبادة الجماعية تتحقق عندما تكون هناك نية متعمدة. وأعضاء الحكومة الإسرائيلية يكثرون من التصريحات بهذا الاتجاه … وهذه السياسة للأسف مدروسة ومخطط لها ويجري تبنيها في العلن”.

وعقب جان لوك ميلانشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري بقوله “يسرني أن أرى كل تيارات الحزب الاشتراكي تنضم إلى موقفنا الرافض للإبادة في غزة … أن يحصل ذلك متأخرا خير من ألا يحصل أبدا”.

ولم يكن أي نائب من حزب فرنسا الأبية المدافع عن القضية الفلسطينية والذي وصف منذ البداية ما يجري في غزة بأنه “إبادة جماعية”، حاضرا إلى جانب القادة اليساريين الثلاثة مساء الاثنين.

وقال فابيان روسيل رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي الذي بادر لتنظيم هذا التجمع إن عدم اعتراف فرنسا بدولة فلسطين “عار على دبلوماسيتنا على امتداد تاريخها”.

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء الماضي أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين. وهو اعتراف يتوقع أن يتم خلال المؤتمر الدولي الذي ترأسه فرنسا والسعودية لإعادة إطلاق ما يسمى بحل “الدولتين” لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والذي سيعقد من 17 إلى 20 حزيران/يونيو.

كثفت إسرائيل هجومها على غزة في 17 أيار/مايو بهدف معلن هو تحرير آخر الرهائن والسيطرة على القطاع بأكمله والقضاء على حركة حماس التي أشعل هجومها غير المسبوق على اسرائيل في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 الحرب.

في الأيام الأخيرة أعلن الدفاع المدني في غزة عن سقوط عشرات القتلى يوميا بينهم أطفال في القصف الإسرائيلي للقطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة.

ويفتقر سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 19 شهرا، إلى كل شيء – الغذاء والماء والوقود والدواء – بعد أكثر من شهرين على قرار اسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية كليا والذي رفعته جزئيا الاثنين الماضي.

وتتزايد الاتهامات ضد إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان والعديد من البلدان.

ليو/ليل/ص ك