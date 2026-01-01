الآلاف يشاركون في تظاهرة دعما لغزة في اسطنبول

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة في إسطنبول الخميس بمناسبة رأس السنة دعما لقطاع غزة، ملوّحين بالأعلام الفلسطينية والتركية ومطالبين بوضع حد للعنف في القطاع الذي أنهكته الحرب.

وتجمّع المتظاهرون في طقس شديد البرودة وانطلقوا في مسيرة نحو جسر غلطة للاعتصام تحت شعار “لن نبقى صامتين، لن ننسى فلسطين”، وفق ما أفاد مراسل ميداني لوكالة فرانس برس.

شارك في المسيرة أكثر من 400 من منظمات المجتمع المدني، ومن بين منظميها بلال إردوغان، أصغر أبناء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقالت مصادر في الشرطة ووكالة أنباء الأناضول الرسمية إن نحو 500 ألف شخص شاركوا في المسيرة التي أُلقيت خلالها كلمات وأدّى فيها المغني اللبناني الأصل ماهر زين أغنيته “الحرية لفلسطين”.

وقال نجل الرئيس التركي الذي يرأس مؤسسة إيليم يايما، وهي جمعية تعليمية خيرية شاركت في تنظيم المسيرة “نصلّي لكي يحمل العام 2026 الخير لأمتنا جمعاء وللفلسطينيين المظلومين”.

وتُعد تركيا من أبرز منتقدي الحرب في غزة، وساهمت في التوسّط لهدنة أوقفت الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ردّا على هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل.

ودخلت هدنة هشة حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، من دون أن تضع حدا فعليا للعنف، إذ قُتل أكثر من 400 فلسطيني منذ دخولها حيّز التنفيذ.

