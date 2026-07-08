الآلاف يشاركون في مراسم تشييع خامنئي بالعراق

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النجف (العراق) 8 يوليو تموز (يوليو) – خرج الآلاف اليوم الأربعاء لشوارع مدينة النجف العراقية التي تحظى بمكانة دينية لدى الشيعة للمشاركة في تشييع الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، في إطار مراسم شهدت بالفعل مشاركات حاشدة داخل بلاده وامتدت إلى خارج حدودها.

ورفع المشيعون صورا كبيرة لخامنئي ورددوا هتافات “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل” بينما كان نعش خامنئي يقطع الطرقات على متن شاحنة كبيرة.

ورفرفت الأعلام العراقية والإيرانية فوق الحشود إلى جانب لافتات أظهرت تواجد الجماعات المسلحة العراقية القوية المدعومة من طهران التي انضم أنصارها إلى المراسم.

ووصل نعش خامنئي مساء أمس الثلاثاء إلى مطار النجف الدولي، حيث أقام رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وكبار المسؤولين والشخصيات الدينية مراسم استقبال رسمية.

ووصل كذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة الحرس الثوري للمشاركة في المراسم، التي من المتوقع أن تستمر حتى مدينة كربلاء بالعراق قبل إعادة نعش خامنئي إلى إيران ليوارى الثرى.

(شارك في التغطية مؤيد حميد – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)