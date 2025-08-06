الأردن : مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلة مساعدات متجهة إلى غزة الأربعاء

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(رويترز) – قال الأردن إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة يوم الأربعاء في ثاني واقعة من نوعها خلال أيام، متهما إسرائيل بعدم التعامل بحزم لمنع تكرر الاعتداءات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لرويترز إن القافلة، التي كانت تضم 30 شاحنة مساعدات، تأخرت في الوصول في انتهاك للاتفاقات الموقعة.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)