الأردن والولايات المتحدة ينضمان إلى اجتماع لدعم إعادة إعمار سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – يستضيف الأردن اجتماعا مع مسؤولين أمريكيين وسوريين يوم الثلاثاء لبحث سبل دعم إعادة إعمار سوريا بعد صراع دام أكثر من عشر سنوات انتهى بالإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد تحالف من المعارضة يقوده إسلاميون.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان يوم الأحد إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برّاك سيحضران الاجتماع.

ووقعت سوريا يوم الأربعاء 12 مذكرة تفاهم استثمارية بقيمة 14 مليار دولار، منها صفقة قيمتها أربعة مليارات دولار لبناء مطار جديد في دمشق مع شركة أورباكون القابضة القطرية وصفقة بملياري دولار لإنشاء مترو أنفاق في العاصمة السورية مع المؤسسة الوطنية للاستثمار الإماراتية.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي – إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

