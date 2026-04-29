الأمطار الهاطلة بعد جفاف تضخ المياه والحياة في أهوار العراق

afp_tickers

3دقائق

يشقّ قارب صيد طريقه بهدوء وسط مياه أهوار جنوب العراق، مُحدثا تموجات ناعمة تصل إلى الأراضي الرطبة الممتدة على الضفتين والتي كانت حتى الأمس القريب تعاني التشقُّق بفعل الجفاف، إلى أن أنعشتها الأمطار في الآونة الأخيرة بعد طول انتظار.

وتتناثر بقع خضراء على صفحة المياه العائدة إلى المجرى الذي يخترق معظم أهوار الحويزة، فيما تنغمس داخله جواميس وحيوانات أو ترعى العشب الوارف في جواره.

وفوق المسطّح المائي الساكن، تحلق طيور من شتى الأنواع، تنعكس صورتها عليه كما لو كان مرآة، وتعكس بدورها غِنى التنوع الحيوي الذي يحظى بالحماية في أهوار بلاد الرافدين هذه.

إلا أن هذه الأهوار البالغة القِدم عانت الجفاف مدى سنوات بفعل التغيّر المناخي والسدود المقامة في الدول المجاورة على أعالي الأنهار، ما أنهك هذه الأراضي الخصبة بين نهرَي دجلة والفرات والتي يُعتقد أنها جنة عدن المشار إليها في كتاب العهد القديم.

لكنّ فترات هطول الأمطار التي شهدها فصل الشتاء هذه السنة ضخت الحياة مجددا في شرايين الحويزة، وأعادت الأمل إلى سكان هذه الأهوار وعشاقها على السواء.

وخلال إبحار الصياد كاظم كاصد بقاربه الخشبي الطويل، مرتديا عباءته البيضاء ومعتمرا كوفيته، يقول لوكالة فرانس برس “ستعود الحياة والثروتان السمكية والحيوانية، وسيشعر الناس أن ديرتهم (بلدهم) ومستقبلهم عادا”.

ويضيف “رسالتي إلى الناس الذين يعيشون هنا هي الآتية: هذه ارضكم وديرتكم واتمنى ان تدافعوا عنها أكثر وتعتزوا بها لأنها موطنكم الأصلي ومصدر حياتكم وعيشتكم أجيالا بعد أجيال”.

وذكرت وزارة الموارد المائية العراقية أن “سدود نهر دجلة على وشك الامتلاء”، متوقعة “ارتفاع مناسيب نهر الفرات في الأيام المقبلة” إذا أفرجت سوريا عن المياه من سدودها.

من هنا، تشهد الأهوار “انتعاشا نسبيا” في الوقت الراهن.

ويؤكد الناشط أحمد صالح نعمة أن أهوار الحويزة لم تشهد هذا القدر من المياه منذ سنوات، مضيفا أن المياه غمرت 85 في المئة من الأراضي الرطبة، مع أن ثمة حاجة إلى أن يكون عمقها أكبر.

ويضيف “فتحنا كل بوابات الأطلاقات المائية من النواظم والسدود باتجاه الأهوار لكي نملأ أكبر كمية ممكنة قبل أن يحل الصيف”.

ويوضح أنه “أمر جيد، فهذا يعني أن الأهوار لن تجف هذا الصيف”، حين تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

ستر-رح/ب ح/ناش