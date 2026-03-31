الأمم المتحدة: قانون عقوبة الإعدام الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي

جنيف 31 مارس آذار (رويترز) – حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل اليوم الثلاثاء على إلغاء قانون ينص على تطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات مميتة، قائلا إن التشريع ينتهك القانون الإنساني الدولي.

وقال فولكر تورك في بيان للصحفيين “إنه يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وهو تمييزي للغاية، ويجب إلغاؤه على الفور”.

وأضاف أن القانون، الذي أقره الكنيست أمس الاثنين، يتعارض مع الالتزامات القانونية لإسرائيل، مشيرا إلى عدم وجود فرصة للعفو وإلى أنه ينص على تنفيذ أحكام الإعدام في غضون 90 يوما.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )