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الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية لإغلاق نظام المساعدات الحالي في غزة

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برلين (رويترز) – رفض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الثلاثاء خطة طرحتها السلطات الإسرائيلية لإغلاق نظام المساعدات القائم في قطاع غزة.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم المكتب في جنيف “لا نقبل أي مقترح أو خطة لا ترقى إلى مستوى المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية في توصيل المساعدات”.

وأضاف لايركه أن خطة إسرائيل “معدة لزيادة الرقابة وتقييد الإمدادات، وهو عكس المطلوب”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية