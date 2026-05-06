الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإطلاق سراح ناشطي “أسطول الصمود” الداعم لغزة “فورا”

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل الأربعاء بالإفراج “فورا” عن البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، الناشطين ضمن “أسطول الصمود” الداعم لغزة اللذين تعتقلهما إسرائيل، ودعت إلى التحقيق في “الإفادات المقلقة” عن تعرضهما لمعاملة سيئة جدا.

أبو كشك وأفيلا، المحتجزان في سجن عسقلان، هما من بين عشرات الناشطين على متن “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة، والذي اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثمين الخيطان في بيان “ينبغي على إسرائيل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، اللذين أوقفا في المياه الدولية ونُقلا إلى إسرائيل حيث لا يزالان محتجزين من دون توجيه أي تهمة إليهما”.

وأضاف “إنّ إظهار التضامن ومحاولة إيصال مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة، والذي هو في أمسّ الحاجة إليها، ليس جريمة”.

وانطلق الأسطول الذي ضم أكثر من 50 سفينة من موانئ في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإيصال الإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

واتهم ممثلو أفيلا وأبو كشك السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملة الناشطين المضربين عن الطعام منذ ستة أيام.

ولفت الخيطان إلى “الإفادات المقلقة” التي أشارت إلى تعرّض أفيلا وأبو كشك إلى “سوء معاملة شديدة”، داعيا إلى إجراء تحقيق في هذا الخصوص. وأكد ضرورة “محاسبة المسؤولين بالطرق القانونية”.

وقال “نطالب بإنهاء لجوء إسرائيل إلى الاعتقال التعسفي، ووضع حد لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة والغامضة التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضاف “يجب على إسرائيل أيضا إنهاء حصارها على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، وتسهيل ذلك، بكميات كافية”.

