الأمم المتحدة تندد بالإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا

نددت الأمم المتحدة الثلاثاء بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تُهدد بحرمان ملايين الأشخاص من الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.

أقرّ الكنيست الإسرائيلي الاثنين تشريعا يُجرّد الأونروا رسميا من حصانتها الدبلوماسية ويمنع الشركات الإسرائيلية من تزويد مؤسسات الوكالة بالمياه أو الكهرباء. ويمنح التشريع أيضا الحكومة الإسرائيلية سلطة مصادرة ممتلكات الوكالة في القدس الشرقية، بما في ذلك مقرها الرئيسي ومركزها الرئيسي للتدريب المهني.

ودان المدير العام للأونروا فيليب لازاريني التشريع ووصفه بأنه “شائن”، منددا به على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره “جزءا من حملة ممنهجة ومستمرة لتشويه سمعة الأونروا، وبالتالي عرقلة دورها الأساسي في تقديم المساعدة والخدمات التنموية للاجئين الفلسطينيين”.

كما انتقد المدير المنتهية ولايته للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وهو الرئيس السابق للأونروا، هذه الخطوة ووصفها بأنها “مؤسفة جدا”.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس أكد غراندي أن الأونروا، على عكس وكالات الأمم المتحدة الأخرى، تُقدّم خدمات عامة أساسية، كالتعليم والرعاية الصحية، لملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين الذين تخدمهم في غزة والضفة الغربية، وكذلك في لبنان والأردن وسوريا.

وقال “إذا حُرم هؤلاء الناس من هذه الخدمات… فمن الأجدر إيجاد بديل … وأعتقد أن ذلك سيكون بالغ الصعوبة”.

وأضاف “في الوقت الراهن، ثمة خطر كبير يتمثل في حرمان ملايين الأشخاص من الخدمات الأساسية إذا ما حُرمت الأونروا من مساحة العمل والموارد اللازمة لها”.

شددت إسرائيل خلال العامين الماضيين ضغوطها على الأونروا، فاتهمتها بتوفير غطاء لحركة حماس، مدعية من دون تقديم أدلة أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

انتقد غراندي سيل الاتهامات التي طالت الوكالة، وقال إن “الأونروا منظمة لا غنى عنها في الشرق الأوسط… خلافا للكثير من الخطابات التي لا أساس لها والتي سمعناها في العامين الماضيين، الأونروا هي قوة دافعة للسلام والاستقرار”.

وتابع “في منطقة تحتاج إلى كل قدر من الاستقرار وكل جهد يُبذل لتحقيق السلام، سيكون من غير المسؤول السماح بالإمعان بإضعاف منظمة بهذه الأهمية”.

