الأمير هاري يدعو بوتين من كييف لإنهاء الحرب

وصل الأمير هاري الخميس إلى كييف في زيارة مفاجئة، دعا خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات في أوكرانيا، وحضّ الولايات المتحدة على الاضطلاع بدور محوري في المفاوضات.

وسبق للأمير هاري أن زار أوكرانيا مرتين لإظهار دعمه للجنود المشاركين في الحرب منذ الغزو الروسي عام 2022.

ونشر كل من المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي وهيئة السكك الحديد مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر الأمير هاري وهو ينزل من قطار في العاصمة الأوكرانية.

وخلال كلمة ألقاها في منتدى أمني في كييف بحضور صحافيين بينهم وكالة فرانس برس، وجّه نداء مباشرا إلى الرئيس الروسي.

وقال “الرئيس بوتين، لا تستفيد أي دولة من استمرار الخسائر البشرية التي نشهدها. لا يزال هناك وقت الآن لإنهاء هذه الحرب، ومنع مزيد من المعاناة للأوكرانيين والروس، واختيار طريق آخر”.

كما دعا دوق ساسكس الولايات المتحدة إلى لعب دور قيادي، في وقت توقفت فيه الوساطة الأميركية بين كييف وموسكو منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط/فبراير.

وأضاف “هذه لحظة للقيادة الأميركية — لحظة لتُظهر فيها الولايات المتحدة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقا من دورها المستمر في الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي”.

وأشاد أيضا بأوكرانيا باعتبارها مثالا على “الحوكمة” و”الوحدة” منذ بدء الغزو الروسي، قائلا “لقد حقق الشعب الأوكراني أمرا استثنائيا. لقد تكيفتم، وصمدتم، وواصلتم المسار”.

وفي أيلول/سبتمبر الفائت، أعربت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو بعد لقائها الأمير هاري في كييف، عن أملها في أن تستضيف بلادها يوما ما دورة ألعاب “إنفيكتوس” التي أطلقها الأمير البريطاني لمساعدة مصابي الحرب.

