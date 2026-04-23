الأمير هاري يصل إلى كييف في زيارة لم تُعلَن سلفا
وصل الأمير هاري إلى كييف صباح الخميس في زيارة لم تُعلَن سلفا، وفق ما أفادت وكالة حكومية وهيئة السكك الحديد الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وسبق للأمير هاري أن زار أوكرانيا مرات عدة لإظهار دعمه للجنود المشاركين في الحرب منذ الغزو الروسي عام 2022.
ونشر كل من المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي وهيئة السكك الحديد مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر الأمير هاري وهو ينزل من قطار في العاصمة الأوكرانية.
وفي أيلول/سبتمبر الفائت، أعربت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو بعد لقائها الأمير هاري في كييف، عن أملها في أن تستضيف بلادها يوما ما دورة ألعاب “إنفيكتوس” التي أطلقها الأمير البريطاني لمساعدة مصابي الحرب.
