الأمين العام للناتو يبحث في حرب أوكرانيا الأربعاء مع زيلينسكي وقادة أوروبيين

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يجري الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين الأربعاء، وفق ما أفاد الحلف، في وقت يسعى حلفاء كييف لدعمها قبيل تولي دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤول في الناتو الاثنين بأن “الأمين العام سيلتقي مع الرئيس زيلينسكي الأربعاء. حضر عدد من القادة الأوروبيين إلى بروكسل من أجل اجتماع المجلس الأوروبي وقد ينضم عدد منهم إلى الاجتماع لمناقشة الدعم الحالي لأوكرانيا، وخصوصا الدفاع الجوي”.

أكد مسؤولون أوروبيون أنه يتوقع بأن يحضر قادة بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

يأتي الاجتماع في وقت بدأ حلفاء أوكرانيا الأوروبيون مناقشة احتمال نشر قوات أجنبية في أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف إطلاق للنار مع روسيا.

تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الضغط للتوصل إلى اتفاق سريع لوقف القتال لدى توليه السلطة في كانون الثاني/يناير.

وأثار الأمر مخاوف في كييف وأوروبا من إمكان الضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات كبيرة لموسكو بعد حوالى ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي.

يصر مسؤولون حاليا على أن البحث عن أي تسوية ما زال سابقا لأوانه وحضّ روته على عدم مناقشة الشروط المحتملة للسلام علنا خشية استفادة روسيا من الأمر.

من جانبها، تؤكد موسكو تمسكها بأهدافها في ما يتعلق بأوكرانيا فيما تتقدّم على خط الجبهة بمواجهة القوات الأوكرانية.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين في بروكسل “يجب أن يكون هناك سلام لإيفاد قوات حفظ سلام وروسيا لا تريد السلام. الأمر واضح جدا”.

ومن المقرر أن يحضر زيلينسكي الخميس قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27.

ديل/لين/غ ر