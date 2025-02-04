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الأونروا: الوضع المالي للوكالة “سيء للغاية” ومن المتوقع أن يتدهور

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جنيف (رويترز) – قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الثلاثاء إنها تتوقع تدهور وضعها المالي، حتى قبل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره المتوقع بمواصلة وقف تمويلها.

وردا على طلب للتعليق، قالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما إنها ستعلق على الأمر “عندما يصدر الأمر التنفيذي، أو إذا صدر”.

وأضافت “الوضع المالي للأونروا سيء للغاية وازداد سوءا خلال الأشهر القليلة الماضية ومن المتوقع أن يستمر في التدهور”.

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