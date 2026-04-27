الإطار التنسيقي في العراق يرشح علي الزيدي رئيسا للوزراء

27 أبريل نيسان (رويترز) – أعلن الإطار التنسيقي، وهو تحالف يضم تكتلات سياسية شيعية في العراق في بيان اليوم الاثنين، ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس الوزراء.

وقال نواب شيعة لرويترز إن الرئيس العراقي نزار آميدي دعا الزيدي مرشح الإطار التنسيقي مساء اليوم الاثنين لتشكيل الحكومة. والإطار التنسيقي هو أكبر تكتل في البرلمان ويضم فصائل موالية لإيران.

والزيدي ثري عراقي في الأربعينيات من عمره ويمتلك استثمارات في قطاعات متعددة تشمل البنوك وتوريد مواد برنامج السلة الغذائية الحكومي العراقي الضخم الذي يخدم ملايين المواطنين.

وبموجب الدستور العراقي، أمام زيدي الآن 30 يوما لتشكيل حكومة وتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها.

ويشغل كردي منصب الرئاسة، في ظل نظام تقاسم السلطة المصمم لتجنب الصراع الطائفي، ويتولى شيعي رئاسة الوزراء، ويشغل سني منصب رئيس البرلمان.

(تغطية صحفية أحمد رشيد ومنة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)