الإمارات تؤكد ضرورة احترام اسرائيل “الوضع القائم” في الحرم الإبراهيمي

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شددت الامارات على ضرورة أن تحترم اسرائيل “الوضع القائم” في الحرم الابراهيمي الشريف، بحسب ما أفادت وكالة “وام” الجمعة، وذلك عقب تقارير صحافية عن مخطط لنقل سلطة إدارة الحرم والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى “المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع”.

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن تنفيذ خطوة كهذه يمثل “تعديا خطيرا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف”.

وأكدت “أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وضرورة وقف جميع الممارسات الأحادية والاستفزازية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض الجهود الدولية الرامية الى تحقيق التهدئة”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في حماية المقدسات، وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية”، مؤكدة “أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً”، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين.

وطبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في العام 2020 برعاية أميركية، وذلك في إطار الاتفاقات الابراهيمية التي شملت البحرين والمغرب أيضا.

هت/كام